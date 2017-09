Laurent Wauquiez, un bad boy à la conquête de LR?

Laurent Wauquiez a donc offi­cia­lisé son entrée dans la course pour la prési­dence des Répu­bli­cains. « Je suis candi­dat parce que je pense que la France a besoin de la droite », a-t-il confié au Figaro. Droit dans ses bottes, l’an­cien ministre de François Fillon, a décidé de durcir le ton. Il y a un an, il affir­mait dans Gala, vouloir rompre aussi avec son image policée.



"À force de vouloir être un gendre idéal, on en devient insi­pide « , confiait-il avant de pour­suivre : »Bad Boys est un très bon film, j’aime beau­coup Will Smith . Plus sérieu­se­ment, la période est trop diffi­cile pour se satis­faire de gens mièvres. Les plateaux de télé pari­siens ne me dicte­ront plus ce que j’ai à penser. J’as­sume mon posi­tion­ne­ment à droite, contre l’as­sis­ta­nat, contre le commu­nau­ta­ris­me… »



La campagne prési­den­tielle, le retrait de François Fillon de la vie poli­tique et la victoire d’Em­ma­nuel Macro, ont fini de le convaincre que son heure avait sonné et qu’il pouvait reconqué­rir ce parti, qu’il a déjà présidé pendant la primaire de la droite et du centre. Député à 29 ans, ministre à 32, Laurent Wauquiez ne compte pas lais­ser le mono­pole des destins météores à Emma­nuel Macron et à sa jeune équipe diri­geante.







Avec Gala.fr