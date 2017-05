Lavezzi, la photo qui choque les Chinois

Son geste lors d’une séance photo avec son club du Hebei China Fortune crée un tollé en Chine. Sur l’un des clichés, on peut voir Ezequiel Lavezzi mimer un visage chinois en étirant ses yeux avec un large sourire.



Vexés par cette attitude, plusieurs supporters du club de Chinese Super League ont demandé des explications à leur club et même réclamé le départ du pays de l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain.



Rappelons que, selon les toutes dernières informations de Football Leaks, l’Argentin est le footballeur le mieux payé au monde avec un salaire de 943.555 € par semaine, soit 50 millions d’euros par an.



source: yahoosports