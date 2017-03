Lazio-Rome (3-1): Baldé Keita claque son 8e but En match décalé de la 28e journée du Calcio ce lundi, Baldé Diao Keïta a participé à la victoire de la Lazio de Rome sur Torino (3-1).

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant des "Lions" a marqué son but, le huitième en championnat italien, à la 87e minute, soit un quart d’heure après l’égalisation des Turinois via Maxi Lopes. Son coéquipier, Felipe Anderson, a ensuite corsé l’addition (90e, 3-1), permettant au club de reprendre la quatrième place(56pts) à l’Inter Milan (5e, 54pts). La Lazio est à quatre longueurs de la troisième place qualificative en Ligue des champions qu’occupe Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly. Pour rappel, Baldé Keita qui a refusé de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin prochain, est toujours pisté des écuries anglaises, espagnoles et italiennes.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook