Lazio de Rome : Diao Baldé Keita élu joueur du mois d’avril

Auteur de six buts lors des 4 derniers matches de la Lazio de Rome, Diao Baldé Keita a été désigné joueur du mois par les supporteurs du club.



Étincelant lors de ses trois dernières sorties, Diao Baldé Keita a été récompensé par les supporteurs de la Lazio.



Après son triplé en 5 minutes contre Palerme lors de la 33e journée, le Sénégalais a réussi un doublé face l’adversaire idéal, l’AS Roma une semaine plus tard. C’est lui-même qui montre la voie à ses coéquipiers lors de la large victoire contre la Sampdoria (7-3) hier (dimanche), en ouvrant le score 2 minutes après le coup d’envoi.



L’international sénégalais de 22 ans passe devant Immobile, Lucas Biglia et Felipe Anderson au nombre des buts inscrits en Série A cette saison. Tout cela, sans être titulaire, Diao Baldé Keita a marqué 14 buts en Serie A cette saison avec son club la Lazio.



Pour rappel, le joueur sénégalais formé au centre formation du Barcelona est sur les tablettes du Milan Ac.