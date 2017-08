Le Barça aurait reçu les 222 millions d’euros du PSG et va le libérer Selon le quotidien catalan "Sport", le Barça aurait reçu les 222 millions d'euros du transfert de Neymar au PSG. Cela pourrait débloquer la situation du Brésilien à deux jours du déplacement des Parisiens à Guingamp.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2017 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

La transaction a bien été enregistrée. Alors que Neymar s’est déjà officiellement engagé avec le PSG, le Barça attendait de recevoir l’argent du transfert. Une semaine après la signature du Brésilien, le Barça aurait donc finalement reçu les 222 millions d’euros du transfert selon le quotidien catalan Sport.



"Le Barça a reçu et encaissé le chèque et par conséquent à partir de maintenant il met en route les démarches de transfert", a déclaré une source du club à l'AFP. Le CIT est un document administratif indispensable pour homologuer le contrat parisien de Neymar.



Du nouveau pour le certificat de Neymar?



Une fois cette somme reçue, le FC Barcelone va donc enfin se décider à envoyer le certificat international nécessaire à son ancien attaquant, pour débuter en France.



Neymar disputerait alors, face à Guingamp, à Roudourou, son premier match avec le PSG.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook