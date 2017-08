Le Barça joue sa dernière carte pour recruter Philippe Coutinho

Le feuilleton du transfert de Philippe Coutinho de Liverpool au Barça touche à sa fin selon la presse anglaise. Le milieu de terrain brésilien de 25 ans souhaite quitter le club anglais pour rejoindre le Barça, mais Liverpool s’est opposé à sa demande de transfert.



Dans une manœuvre surprenante, les dirigeants du Barça ont posé un ultimatum à Liverpool, leur demandant d’accepter leur offre de transfert. Mais le club anglais a déjà refusé trois offres et ne souhaite pas se séparer de Coutinho.



Où Philippe Coutinho va-t-il jouer la saison prochaine ? La réponse devrait être connue assez rapidement. Selon la presse anglaise et The Times, le Barça va jouer sa dernière carte ce week-end. Dans une manœuvre désespérée, le club catalan a donné un ultimatum au club anglais. Une décision étrange dans la mesure où le Barça n’est pas en position de force dans ce dossier.



