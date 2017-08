Le Barça porte plainte contre Neymar Le club catalan du FC Barcelona n’arrive toujours pas à digérer le départ de Neymar et passe à la vitesse supérieure, en déposant une plainte contre Neymar. Le Barcelone demande plus de 9 millions d'euros à son ex-joueur transféré cet été, au PSG.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017

Le club catalan a mis ses menaces à exécution et attaque Neymar à qui il réclame une somme d'argent importante. La réponse du PSG est attendue.



Le FC Barcelone avait promis de contre-attaquer, il s'est exécuté. Le club catalan a publié un communiqué ce mardi, expliquant qu'il entendait réclamer "une partie de la prime de renouvellement déjà versée" à Neymar dans le cadre de sa prolongation jusqu'en 2021. Et 8,5 millions d'euros en dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté son contrat.



Le FC Barcelone justifie son action



Mais les Catalans vont plus loin et demandent également 10% supplémentaires comme pénalité de retard. Si le joueur n'entend pas payer, le FC Barcelone menace, et assure que le PSG devra s'en charger. Dans son communiqué, le FC Barcelone justifie son action par la préservation de ses intérêts, "après une résiliation unilatérale du contrat" de la part de Neymar.





Thierno Malick Ndiaye avec Rmc

