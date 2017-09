Le Barça privé de Liga ? Un championnat espagnol sans le FC Barcelone… C’est une possibilité à prendre en compte très sérieusement, avec la volonté d’indépendance de la Catalogne et le référendum désormais officiellement, annoncé. Du côté de la Liga, le discours est très clair.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2017 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

Un tremblement de terre pour l’Espagne dont les conséquences premières dépasseraient très largement le cadre du sport. Toujours est-il que le référendum d’auto-détermination sur l’indépendance de la Catalogne prévu le 1er octobre prochain, promet une sérieuse foire à l’empoigne entre les pro (que l’on entend le plus) et les anti qui n’ont pas dit leur dernier mot. Et le sport à Barcelone risque d’en subir de graves conséquences.



"La Liga serait impactée par le fait que le Barça ne joue pas le championnat comme l’Espagne, que la Catalogne devienne indépendante. La loi du sport est très claire en cas d’indépendance, le Barça n’aurait pas le choix, seules les équipes espagnoles peuvent participer à la Liga", a d’ailleurs plaidé Javier Tebas, le président de la Liga, pour l’émission El Transistor.



Un propos qui n’est pas nouveau puisque le discours des dirigeants du football espagnol a toujours été le même, dès que le sujet sur la volonté d’indépendance d’une région a été mis sur le tapis. Les amoureux du Barça qui iront voter, sont prévenus, les autres peuvent trembler.



Football.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook