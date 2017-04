Le Barça va-t-il commettre "une erreur historique" ? La fin de saison du FC Barcelone s'annonce agitée sur le pré comme en coulisses. Outre plusieurs lièvres à courir pour les troupes de Luis Enrique, la direction doit de son côté plancher sur le dossier Lionel Messi, dont le contrat se termine dans un peu plus d'un an...

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Les joueurs du FC Barcelone sont toujours engagés en Ligue des champions, espèrent encore griller la politesse au Real Madrid en Liga, et disputeront en outre la finale de la Coupe du Roi face au Deportivo Alavés à la fin du mois de mai. Autant dire que les objectifs sont nombreux pour les Blaugranas, et les dirigeants ne peuvent pas non plus se permettre de se relâcher.



Et pour cause, Neymar pourrait être tenté de demander un transfert vers la Premier League, afin de devenir la véritable star d'une équipe, lui qui serait fatigué d'évoluer dans l'ombre de Luis Suarez et Lionel Messi. Mais la priorité actuelle pour les Catalans reste le cas de l'international argentin. Le contrat du quintuple Ballon d'or doit s'achever au 30 juin 2018, et si d'aventure l'intéressé ne prolonge pas rapidement, le Barça pourrait être contraint de le transférer durant l'intersaison, pour éviter un départ en joueur libre au 1er juillet 2018.



En coulisses, les tractations seraient toujours complexes rapporte la presse espagnole. Pour autant, Xavi n'ose pas croire un instant que la Pulga ne continuera à porter la camiseta. "Je suis convaincu que Messi va rester car je vois en lui un homme heureux, plus mature et calme qu'auparavant, a expliqué le vétéran espagnol sur TV3. Je ne le vois pas partir. Le Barça a besoin de Messi, mais Messi a autant besoin du Barça. Ce serait une erreur historique de ne pas le prolonger". A charge désormais aux parties concernées de trouver un terrain d'entente...".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook