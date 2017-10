Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats souhaite la réduction des pouvoirs du Procureur

« Aujourd’hui, l’encombrement des prisons est causé par les mandats de dépôt excessifs. Systématiquement, tous ceux qui sont déférés par les commissariats et les brigades, sont placés sous mandat de dépôt. C’est par là qu’il faut démarrer l’indépendance de la justice. Je trouve que le Procureur a trop de pouvoir », a estimé Me Mbaye Guèye.



« Il faut créer le juge des libertés. Car, le texte dit : Personne ne peut être placée sous mandat de dépôt si elle n’est pas entendue ou si son avocat n’est pas entendu. C’est normal, avant d’envoyer quelqu’un en prison, de l’écouter », a-t-il rappelé.



Et de regretter qu’«on n’écoute personne ». « C’est une réunion appelée réunion du Parquet qui se tient au niveau de leur service. Durant ces réunions, le sort des gens est scellé et décidé », regrette Me Guèye. Il persiste et signe que « cette tâche doit être laissée à un juge des libertés. C’est ça qui existe dans les démocraties avancées».







