Le Bayern et le PSG l'emportent sans forcer Munich a disposé du Celtic Galsgow 3-0. Paris l'a emporté 0-4 à Anderlecht. Le Sporting Portugal et le Benfica ont perdu, face à la Juventus et Manchester United.

Jeudi 19 Octobre 2017

Ni le Bayern ni le PSG n'ont eu à forcer leur talent pour remporter leur match de troisième journée de Ligue des Champions, ce mercredi soir. Munich a battu le Celtic 3-0, grâce à des buts de Thomas Müller à la 17e, Joshua Kimmich d'une jolie tête placée (29e) et Mats Hummels, encore de la tête, à la 51e. Le Bayern pouvait ensuite gérer son avantage et lever le pied, le Celtic se procurant même quelques occasions. Le match à Bruxelles semblait aussi déséquilibré et il l'a été. Le PSG est allé l'emporter 0-4 à Anderlecht. Face à de vaillants Mauves qui se sont procurés quelques occasions, Kylian Mbappé ouvrait le score dès la 3e minute. Edinson Cavani doublait la mise juste avant la pause (44e). En seconde période, Neymar aggravait la marque sur coup franc (66e) avant qu'Angel Di Maria, tout juste entré en jeu, ne scelle le score (88e). Au classement du groupe B, Paris domine les débats (9 points) devant le Bayern (6), le Celtic (3) et Anderlecht (0).

Les résultats



Mercredi, à 20h45

Groupe A

CSKA-Bâle 0-2

Benfica-ManU 0-1



Groupe B

Anderlecht-PSG 0-4

Bayern-Celtic 3-0



Groupe C

Karabagh-Atlético 0-0

Chelsea-Roma 3-3



Groupe D

Juventus-Sporting Portugal 2-1

Barcelone-Olympiakos 3-1



Mardi

Groupe E

Maribor-Liverpool 0-7

Spartak-Séville 5-1



Groupe F

ManCity-Naples 2-1

Feyenoord-Chakhtior 1-2



Groupe G

Monaco-Besiktas 1-2

Leipzig-Porto 3-2



Groupe H

Nicosie-Dortmund 1-1

Real-Tottenham 1-1

Dans le groupe A, le Benfica a bien résisté à Manchester United, mais a dû céder sur un but de Rashford à la 65e. L'équipe de Lisbonne a même terminé à dix, Luisão écopant d'un second carton jaune, et donc d'un rouge, dans les arrêts de jeu. Dans l'autre match de la poule, le FC Bâle est allé l'emporter au CSKA Moscou, sur des buts de Xhaka (29e) et Oberlin (90e+1). Au classement, United est en tête (9 points) devant Bâle (6), Moscou (3) et le Benfica, toujours bredouille avec 0 points.



Festival à Chelsea

Le groupe C a lui accouché de matchs nuls contrastés. Disputé à 18h, Karabagh-Atlético a accouché du seul 0-0 de la soirée. En revanche, Chelsea-Roma a donné lieu à un véritable festival de but, pour s'achever sur le score de 3-3. David Luiz a ouvert le score à la 11e pour les Blues, avant qu'Eden Hazard ne double la mise à la 37e. L'AS Rome a alors cru tenir l'exploi. Un but de Kolarov (40e), puis un doublé de Dzeko en seconde période (64e, 70e) ont permis aux Italiens de repasser devant. Mais Eden Hazard pouvait sauver les meubles en égalisant à la 75e. Le groupe C est dominé par Chelsea (7 points) qui devance Rome (5), l'Atlético (2) et le club venu d'Azerbaïdjan, Karabagh (1).

Le Sporting Portugal a également perdu, à Turin contre la Juventus, mais a longtemps cru tenir le nul. Sandro ouvrait le score pour les Portugais d'un but contre son camp à la 12e. Miralem Pjanic égalisait à la 29e et le score restait à parité jusqu'en fin de match. Mandzukic a fini par faire la différence pour les Bianconeri à la 84e. De son côté, le Barça a battu l'Olympiakos 3-1. Un but de Nikolaou contre son camp a débloqué le tableau d'affichage dès la 18e. Malgré l'expulsion de Piqué pour un deuxième avertissement à la 42e, le Barça prenait le large par Messi (61e) et Digne (64e) avant que Nikolaou, encore lui, ne sauve l'honneur. Au classement, Barcelone est en tête (9 points), devant la Juventus (6), le Sporting (3) et l'Olympiakos (0).



