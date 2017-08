Le Bernabéu va protester contre l’arbitrage

Les joueurs, ainsi que le staff technique et les dirigeants ont bien senti que l’arbitre principal n’était pas à la hauteur de l’évènement. Aussi, les fans madrilènes sont très en colère, eux aussi. Pour eux, ce n’est pas la première fois que l’opposition face à leurs couleurs, bénéficie d’un avantage, en particulier lorsqu’il s’agit du FC Barcelone.



Pour cette raison, le Bernabéu a prévu de protester en agitant des mouchoirs blanc lors de la rencontre de ce mercredi, afin de montrer son désaccord avec la performance arbitrale au Camp Nou, et surtout contre l’expulsion de Cristiano Ronaldo.



Au sifflet ce mercredi, on retrouvera Jose Maria Sanchez Martinez. Nul doute que la prestation de ce dernier sera observée dans le moindre détail, par les travées madrilènes.



Cette protestation se déroulera à la 7e minute de jeu, en soutien à Cristiano Ronaldo, victime principale des erreurs de Bengoetxea, notamment avec cette expulsion imméritée, qui entraînera une légère poussette de CR7 ainsi que cinq matches de suspension.



Réalfrance