Le tirage complet :

Atlético de Madrid - Leicester City

Borussia Dortmund - AS Monaco

Bayern Munich - Real Madrid

Juventus Turin - FC Barcelone



Outre la double confrontation entre le Borussia Dortmund et Monaco, le choc le plus attendu opposera le Real Madrid, tenant du titre, au Bayern Munich. Tombeur du Paris Sain-Germain au tour précédent, le FC Barcelone affrontera la Juventus Turin. L'Atlético Madrid, sera opposé à Leicester. Les matches aller auront lieu les 11 et 12 avril. Les rencontres retour se tiendront une semaine plus tard, les 18 et 19 avril.

La finale aura lieu le 3 juin 2017 au Stade national du Pays de Galles, à Cardiff.

Le vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2017 représentera l'Europe à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2017.