Le Brésilien Ronaldo sort son équipe de rêve, et omet une grande star du football La légende brésilienne du football, Ronaldo de Lima a récemment dévoilé son onze de rêve et curieusement, son homonyme Cristiano Ronaldo qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, ne fait pas partie de son équipe parfaite. Préférant à la place du Portugais, Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2017 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Il a opté pour un système 4-4-2 dans son équipe avec à la pointe de l’attaque, la superstar Pelé et lui –même tandis qu’il place Roberto Carlos et Cafu à gauche et à droite de la défense et complète sa ligne arrière avec les Italiens Paolo Maldini et Fabio Cannavaro.

Pour son milieu de terrain, il positionne Messi, Maradona, Zinedine Zidane et Andrea Pirlo, ses anciens coéquipiers de Real Madrid. Comme gardien de but, il a choisi Gianluigi Buffon.





Ronaldo a remporté deux coupes du Monde, trois titres de Ballon d’or, deux Copa America, une Coupe des Confédérations et a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1996.

Il a arrêté sa carrière en 2011 après avoir joué 11 ans au football. Celui que l’on a surnommé R9 a commencé sa carrière au Brésil puis aux Pays-Bas. Il a joué pour le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan et le Milan AC.

Nul ne saurait dire pourquoi Ronaldo de Lima a omis Cristiano Ronaldo dans sa liste mais une chose est sure, Ronaldo n’a jamais caché sa préférence pour Lionel Messi dans le duel qui l’oppose avec le Portugais.



