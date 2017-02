Le Burkina Faso, troisième de la CAN Le Burkina Faso a remporté la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en s'imposant contre le Ghana (1-0), au terme d'un match très triste ce samedi, à Port-Gentil. Alain Traoré a marqué un beau coup-franc.

Quatre ans après avoir perdu en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigéria, le Burkina Faso termine une nouvelle fois sur le podium continental après avoir dominé le Ghana dans la petite finale (1-0). Il a fallu attendre la toute fin de partie pour voir une issue prendre forme dans cette rencontre indécise.



La lumière est venue à la 88e minute d'un maître coup-franc d'Alain Traoré en pleine lucarne malgré une position excentrée à l'angle de la surface de réparation. Dans cette rencontre des déçus des demi-finales, la première période fut assez insipide mais tout a changé au retour des vestiaires, notamment sous l'impulsion des Burkinabè, beaucoup plus entreprenants.



Le but d'Alain Traoré, très actif dans le match, est venu justement récompenser la nation la plus enthousiaste à l'idée de prendre la troisième place. À deux minutes près, les tirs au but allaient pourtant départager les deux pays. Les joueurs de Paulo Duarte font de beaux troisièmes. Demain, la finale opposera le Cameroun à l'Égypte.



