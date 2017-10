Le Burkina commémore les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara

Le Burkina Faso commémore dimanche les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, icône de la "révolution" d'une jeunesse se voulant panafricaine, fauché à 38 ans seulement.

Procession, sit-in, colloque, exposition ou lancement d'une souscription pour ériger un monument au "Che Guevara africain"... Trois décennies après sa mort tragique, Thomas Sankara fascine autant par son destin romantique que le mystère si longtemps imposé, et toujours pas entièrement levé, sur sa fin.

Sankara, c'est un capitaine de 33 ans qui fait irruption et bouscule la scène post-coloniale en 1983 à la faveur de coups d'État "progressistes", d'abord Premier ministre puis président d'une Haute Volta qu'il débaptise de son nom colonial pour la renommer Burkina Faso, "pays des hommes intègres".

A la tête d'un Comité national de la révolution, celui qui gouverne en treillis-pistolet à la ceinture, se déplace dans une Renault de modèle R5 hors d'âge et joue de la guitare, fascine autant qu'il effraie l'ex-métropole française comme les anciennes colonies encore fermement engoncées dans les systèmes de parti unique.

Mais il bouscule aussi les traditions ancestrales, notamment un respect des "anciens" confinant à l'immobilisme, un bouleversement "à la révolution culturelle" dans ce petit pays sahélien enclavé et toujours parmi les plus pauvres au monde.

Un manque de "respect" y compris dans les relations avec ses pairs qui rendra méfiant le puissant voisin du sud, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, alors parangon de la "françafrique".

"Nous pouvions trouver qu'il allait trop loin, il exagérait sur certains points mais, bon, son âge aussi expliquait cela," raconte à l'AFP, Laurent Dona Fologo, un des barons du régime houphouétiste.

Rectification

Qui donc a trouvé que Sankara allait tellement loin qu'il devait tomber, avec une douzaine de ses compagnons, sous les rafales d'un commando le 15 octobre 1987 à Ouagadougou? La Côte d'Ivoire? La France? Ses propres compagnons? Un peu de tout ça?

C'est en tout cas son ami et compagnon d'armes de toujours, le capitaine Blaise Compaoré, qui prendra la tête du nouveau régime, engageant une "rectification" de l'agenda révolutionnaire.

"Blaise", qui a toujours nié avoir commandité l'assassinat de son ancien ami, s'installe au pouvoir pour 27 longues années, pendant lesquelles le sort de "TomSank" est resté tabou, enquête impossible malgré une plainte de sa famille.

Mais "Blaise" a fini par tomber, emporté par un soulèvement contre une tentative de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir, et l'enquête a été relancée.

Sans preuves probantes jusqu'à présent, puisque l'identification ADN du corps n'a pas été possible. Mais une douzaine de personnes, notamment l'ancien président Compaoré -exilé en Côte d'Ivoire- et des membres de sa garde rapprochée ont été inculpés. Par contre, aucune date n'a été fixée pour un éventuel procès.

Trente ans après, Sankara est-il autre chose qu'un énième héros "alter", une photo de jeune révolutionnaire en béret rouge, pendant noir du "Che"?

Oui veulent croire nombre d'activistes de la société civile qui du Sénégal à la République démocratique du Congo se réclament de ses idéaux politiques et panafricanistes pour contester les régimes en place.

Avec AFP



