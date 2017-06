Le CFPT Sénégal-Japon dénonce l'occupation anarchique aux alentours de l’établissement et menace L’administration, le corps professoral et les étudiants du Centre de formation professionnel et technique Sénégal-Japon (Cfpt) ont depuis toujours déploré l’occupation anarchique des alentours de leur établissement.par conséquent, Ils ont procédé à une marche, ce mercredi matin 31 mai, sur lesdits lieux pour réclamer justice tout en interpellant le président de la République Macky Sall, à prendre toutes ses responsabilités sur cette situation qui, selon eux, rend leur école vulnérable à tous les dangers.

