Le Cameroun, accroché par le Nigéria (1-1), dit adieu au Mondial 2018

Le Nigeria a confirmé sa domination dans le groupe B, en ramenant un point du Cameroun à l'issue du match entre les deux nations qui s'est soldé par un score de 1-1, qui élimine officiellement les "Lions Indomptables".



Le début de match est équilibré, des occasions de part et d'autre, plus tranchantes pour les Camerounais mais pas assez adroits face au buts.



Le Nigeria va ouvrir le score par Simon à la demi-heure de jeu, suite à une action un peu confuse. Ighalo déborde à la limite sur la ligne de sortie de but, Teikeu tacle trop tôt ce qui laisse le temps au Nigerian d'armer mais Ondoa sort et s'interpose, le ballon revient sur le virevoltant Victor Moses, qui reprend instantanément, ça revient sur Ighalo qui détourne et Simon marque dans le but vide (30').



Le Nigeria va alors pousser avec encore deux belles occasions mais on restera à 0-1 à la mi-temps.



En seconde mi-temps, le Cameroun ne se montrera pas plus tranchant et c'est encore le Nigeria avec l'excellent Moses, qui va continuer à attaquer mais le gardien Ezenwa va commettre une faute sur Djoum dans la surface et Aboubakar égalise sur penalty à la 75e minute.



On en restera là, le Cameroun est officiellement éliminé avec 3 points en 4 matchs alors que l'Algérie a encore une chance...