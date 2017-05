Le Cesti et la Fondation Konrad Adenauer planchent sur les mutations et contraintes des médias au Sénégal La Fondation Konrad Adenauer a tenu, ce jeudi 04 Mai, dans ses locaux sis à Mermoz, la cérémonie de lancement du nouveau Cahier de l’Alternance intitulé « Les Médias au Sénégal ». Une publication élaborée et publiée en coopération avec le CESTI.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017

Premier à tenir son allocution, le représentant-résident de la Fondation Konrad Adenauer, Thomas Volk, a exprimé ses vives félicitations aux étudiants du Cesti pour la qualité des « Cahiers de l’Alternance », qu’il estime être « un grand document de terrain », « un très beau fruit » de la coopération entre le CESTI et la fondation Konrad Adenauer.



S’il reconnaît que les médias peuvent ouvrir des sentiers de compréhension, M. Volk estime le que rôle croissant et important des médias dans nos sociétés expliquerait Le choix du thème des actuels Cahiers sur « Les médias au Sénégal ».



Venu expliquer le contenu du document, Mamadou Koumé, formateur au Cesti, a aussi salué « le rôle très important de la fondation dans la formation des étudiants du Cesti. Ce cahier existe depuis 2000, raison pour laquelle d’ailleurs, les cahiers sont appelés « les cahiers de l’alternance ».



Ce dernier qui a supervisé la production de cet ouvrage informe que "ce nouveau document de 300 pages dont la production a pris deux ans, représente le travail de deux promotions, celui de la 43e et de la 44e".



Ainsi, note le représentant-résident de la Fondation Konrad Adenauer, Thomas Volk, « l’objectif à travers ce document, c’est de consolider la démocratie et promouvoir la participation citoyenne à la base. Car les médias doivent permettre aux citoyens de comprendre et consolider les actions des personnes impliquées dans la vie politique et publique. C’est dans cette dynamique que s’inscrit ce présent document ».



Pour Madame Bernadette Sonko venue représenter le Directeur du Cesti, ce partenariat avec la fondation qui date de 1996, a rendu possible pour les étudiants, une meilleure pratique du journalisme.



Le CESTI a fêté, il y a un an, ses 50 ans d’existence, en tant qu’école de journalisme la plus performante dans l’espace de l’Afrique francophone. A cette occasion, une partie du nouveau Cahier est consacré au cheminement du CESTI et aux itinéraires de plusieurs de ses diplômés à travers tout le continent africain.





M.M.S - Leral

