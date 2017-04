Le Clasico en quelques chiffres, les statistiques affolantes ! Duel hors norme opposant deux des plus grands clubs de la planète, le clasico entre le Real Madrid C.F et le FC Barcelone programmé ce dimanche au stade Santiago Bernabéu (18h45 GMT), se distingue par sa démesure, comme en témoignent les données suivantes :

Moyenne de buts par match 3,3

La moyenne de buts par match lors des clasicos Real-Barça et Barça-Real en Liga. Au XXIe siècle, sur 48 rencontres disputées toutes compétitions confondues, une seule a fini sur un score nul et vierge (en novembre 2002).





Facteur 21

Toutes compétitions confondues, le record absolu de buts marqués par un joueur dans les clasicos Real-Barça, propriété du Barcelonais Lionel Messi, devant l'ex-légende merengue Alfredo Di Stefano (18). Le Madrilène Cristiano Ronaldo en compte 16.



Meilleur buteur (29)

Le nombre de buts du meilleur marqueur du Championnat d'Espagne cette saison, l'Argentin Messi. Son équipier uruguayen Luis Suarez est deuxième (24 buts) devant Ronaldo (19).





24 contre 32

Nombres de Championnats d'Espagne remportés respectivement par le FC Barcelone et le Real Madrid depuis la création de la compétition en 1929. Soit, à eux deux, deux tiers de tous les titres attribués dans l'histoire de la Liga.





Facteur 43

Le nombre de clasicos disputés toutes compétitions confondues par l'ancien défenseur madrilène Manolo Sanchis, qui détient le record d'apparitions dans ce duel. L'ex-meneur de jeu barcelonais Xavi Hernandez est deuxième (42 matches). Parmi les joueurs des deux effectifs actuels, Andres Iniesta (34) devance le Madrilène Sergio Ramos (33).



Facteur 55

Série de matches consécutifs enchaînés depuis un an par le Real avec au moins un but inscrit, c'est-à-dire depuis un match nul 0-0 contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions le 26 avril 2016. Un enchaînement record en Espagne.





82 contre 91

En nombre de buts inscrits, le bilan respectif des deux meilleures attaques de Liga : 82 pour le Real et 91 pour le Barça, qui compte un match de plus.





Facteur 114

En années, l'ancienneté de la confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone, dont le premier épisode s'est déroulé le 13 mai 1902. Le mot "Clasico" est néanmoins assez récent : introduit par la presse, il a progressivement remplacé les traditionnelles appellations "Madrid-Barça" et "Barça-Madrid".





Facteur 233

Le nombre de clasicos disputés à ce jour entre le Real et le Barça en compétitions officielles. Les Madrilènes mènent de peu au nombre de victoires (93 contre 91) et 49 matches ont fini sur un score de parité.





En Liga : avantage pour le Real

173 matches disputés, 72 victoires pour le Real, 68 victoires pour le Barça, 33 matches nuls, 281 buts pour le Real, 274 buts pour le Barça.





Le nombre de téléspectateur (650)

En millions, le nombre potentiel de téléspectateurs attendus pour le match de dimanche, répartis dans 185 pays différents. Selon la Ligue espagnole de football (La Liga), il s'agit du match de clubs le plus regardé au monde.





Le chiffre d’affaires (620 contre 679)

En millions d'euros, les chiffres d'affaires respectifs du Real Madrid et du FC Barcelone pour la saison 2015-2016, selon les données communiquées par les deux clubs. Barça et Real figurent sur le podium des clubs de football ayant le plus de revenus au monde selon le cabinet Deloitte.





Les deux enceintes 81.044

En nombre de spectateurs, la capacité du stade Santiago Bernabéu, inauguré en 1947. Le Camp Nou, stade du FC Barcelone, inauguré en 1957, compte pour sa part 99.354 places.





Thierno Malick Ndiaye

