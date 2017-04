Le Cnra et les responsables des programmes appellent à plus de professionnalisme

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et une douzaine de responsables des programmes des télévisions du Sénégal, se sont réunis, le 19 avril dernier, pour discuter de la qualité des contenus des programmes de télévision. Le communiqué en date d’hier, vendredi 21 avril qui donne l’information, a indiqué qu’il ressort de cette réunion, un «besoin en formation continue des professionnels dans ce secteur en forte évolution et à fort impact sociétal ».



actunet

