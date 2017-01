Le Colonel Philippe Dia sur la situation en Gambie: "Nous sommes prêts..."

La zone militaire n°6 (Kolda et Sedhiou) a un nouveau patron. Le colonel Mamadou Gaye a passé le Témoin au Colonel Philippe Dia, installé dans ses fonctions par le Cemga, Cheikh Guèye.



Interrogé, à cette occasion, sur les dispositions prises pour sécuriser les populations des régions de Kolda et Sédhiou en cas de solution militaire à la crise politique en Gambie, le Colonel Philippe Dia rassure.



« La zone militaire n°6 comme toutes les zones frontalières à la Gambie, nous continuons à faire le travail que nous faisons depuis plus de deux décennies », a fait savoir le Commandant de Zone.



Avant de poursuivre : « Nous continuerons de sécuriser nos frontières autant que faire se peut quelque soit le contexte qui prévaut dans les pays limitrophes ».



Pour ce qui est de ce cas spécifique de la Gambie, précise Le Colonel Dia, « Nous attendons comme tout le monde. Nous sommes membres de la communauté internationale et nous suivons le développement de la situation. Nous sommes prêts comme nous l’étions hier avant que le Gambie ne commence à s’agiter », a-t-il conclu.



