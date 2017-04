Le Comité directeur du PDS annonce une marche nationale avec ses alliés pour en finir avec le régime de Macky Sall

L'opposition va dans les prochains jours organiser une "grande marche nationale". C'est du moins l'annonce qui a été faite par le Comité directeur du Parti démocratique sénégalais.



Le Comité directeur du Pds qui s’est réuni ce jeudi 13 avril à la permanence Oumar Lamine Badji a annoncé l’organisation d’une grande marche nationale pour précipiter la fin de règne du président Macky Sall. Seulement la date n’est pas encore définie car selon le porte-parole du jour Abdoul Aziz Diop, « Le pds appellera, après échanges avec ses alliés politiques sur la date ». Cela dit-il pour en finir avec le régime de Macky Sall, pour le respect de la démocratie et la fin de l’instrumentalisation de la justice à des fins partisanes.



Saluant le rassemblement initié par le Mouvement Y’en a marre et le Comité Directeur du Pds est d’avis que "l’échec du régime Macky Sall est aujourd’hui paten"t. A titre illustratif, Abdoul Aziz Diop a noté la famine dans le monde rural, les bons impayés dans la commercialisation des arachides, la recrudescence des coupures d’électricité sont pour les libéraux autant de signes qui annoncent que le Gouvernement ne peut plus. Ainsi, le Comité directeur reste convaincu que « c’est maintenant dans l’unité que les partis politiques les syndicats les mouvements citoyens doivent organiser un formidable mouvement pour arrêter tout cela et dessiner un nouveau cours ».



Réaffirmant l’adhésion du Parti, aux directives du pape du Sopi pour une liste unique de l’opposition aux prochaines élections législatives, le Comité directeur demande aux militants et responsables de se mettre dans cette perspective en privilégiant la victoire sur les positionnements personnels.



Landing DIEDHIOU, Leral.net