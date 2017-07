Le Comité exécutif de la Caf entérine le passage à 24 équipes

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) réuni ce jeudi à Rabat (Maroc), est d’accord pour le passage à une CAN (Coupe d’Afrique des nations) seniors à 24 équipes dès l’édition de 2019, annonce le site officiel de la CAF.



Au cours de cette réunion, un consensus s’est dégagé sur un certain nombre de points parmi lesquels,"le passage à une CAN à 24 équipes dès l’édition de 2019 avec un tournoi qui devra se disputer entre les mois de juin et juillet".



"La compétition continuera à se disputer tous les deux ans, les années impaires et exclusivement sur le continent africain et avec des sélections nationales africaines", précise le site officiel de la CAF.



Cette phase finale ayant été attribuée au Cameroun, la CAF a promis d’y envoyer une mission d’inspection début septembre, pour constater l’état d’avancement des travaux.



Dans un entretien avec l’APS, mardi, le Secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Blaise Moussa a déclaré que même si par extraordinaire, "la CAN était ouverte à 24 équipes, le Cameroun sera prêt sur le plan infrastructurel à recevoir la compétition".



Un groupe de travail réuni mardi et mercredi lors d’un Symposium, avait préconisé cette ouverture à 24 Nations.



Et c’est à l’Assemblée générale extraordinaire prévue ce vendredi à Rabat, d’entériner ce choix du Comité exécutif, qui est le gouvernement de la CAF.



L’Algérie et le Maroc par la canal de leurs présidents de Fédération, ont annoncé leurs candidatures en cas d’incapacité du Cameroun d’abriter la phase finale de la CAN 2019.



Des voix comme celle de l’ancien attaquant des "Lions Indomptables", Patrick Mboma, se sont élevées pour dénoncer le retard accusé par les travaux de construction d’infrastructures sportives.



Les CAN 2019, 2021 avaient été attribuées respectivement au Cameroun, à la Côte d’Ivoire, sur la base d’un Cahier de charges à 16 pays participants.