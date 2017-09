Le Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc), c'est Aliou Sall !

Le Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc) part. Thierno Niane, qui aura marqué de ses empreintes indélébiles la Cdc, avec à la clé une litanie d’innovations, dans la perspective de fructifier les biens de ladite institution, vient de quitter ses fonctions.

Et c’est le Président de la République, qui a mis fin à ses fonctions, dans le cadre d’une valse des Directeurs généraux qui devrait concerner plusieurs entités étatiques, a appris Actusen.com.

Actusen.com a, par ailleurs, appris qu’Aliou Sall succède, à la Direction générale de la Cdc, Thierno Niane. L’homme, que certains ont vite fait de confondre avec le frangin du Chef de l’Etat et maire de Guédiawaye, est plutôt un Conseiller en Planification.

Reste, maintenant, à savoir quel sera le prochain point de chute de Thierno Niane, lui qui a permis à la Cdc de gagner des lettres de noblesse que nul ne croyait possibles.



