" Le Dr Gadio est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée " (Communiqué)

Le Mouvement Panafricain et Citoyen - Luy Jot Jotna "MPCL" vit des heures difficiles avec les épreuves que traverse notre leader. Mais comme tout croyant, nous nous devons d'être stoïques et persévérants dans l'épreuve, car c'est dans l'épreuve que se forge le caractère de l'homme, c’est dans l’épreuve que Dieu teste la confiance que nous plaçons en Lui.



Par le biais d'un communiqué, l'opinion nationale a appris l'ouverture d'une enquête fédérale contre le Dr Cheikh Tidiane Gadio. Ce même communiqué recommande la prudence nécessaire dans cette affaire, en rappelant que le Dr Gadio est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.





Ce rappel est à juste titre car l'ancien Ministre des Affaires étrangères du Sénégal et député de la treizième législature, a, de manière constante, montré son attachement aux valeurs morales et au culte du mérite dans l'être et l'avoir. C’est cela même le socle de son action politique.



C'est aussi pour cette raison que M. Gadio a élevé le travail au rang de valeur et qu'il s'y attelle avec fermeté et droiture en sus de ses activités politiques qu'il considère comme un devoir citoyen. D’ailleurs, sa vie ne s’est pas arrêtée après ses fonctions dans le Gouvernement du Sénégal car il considère comme fondamental, la nécessité de travailler et non d’être entretenu par un système d’avantages quelconque.



Ce tourment qu’il traverse actuellement est une épreuve dans son parcours qu’il surmontera avec dignité, ancré dans les valeurs fondamentales que tous ceux qui l’ont côtoyé lui reconnaissent. L’affaire est entre les mains de la justice ; sans nous attarder sur le contexte géopolitique qui entoure le contexte, nous nous obligeons un devoir de réserve, tout en rassurant tous ceux qui croient au combat panafricaniste de notre leader et au-delà même de ce spectre, que tout nous rassure quant à son dénouement heureux.



Face à cette épreuve qui le frappe et qui frappe le Sénégal dans son entièreté, car M. Gadio est un enfant du Sénégal qui a servi son pays avec dévouement, un député élu du peuple pour ses convictions et son engagement, nous comptons sur le soutien et les prières des Sénégalais de tous bords et de tous les Africains, pour que ses droits soient respectés et qu'il en sorte blanchi.



Fait à Dakar, le 22 novembre 2017