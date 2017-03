Le FC Barcelone propose un incroyable salaire à Lionel Messi pour son nouveau contrat

L’international argentin n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. Les négociations traînent en longueur entre l’attaquant de 29 ans et la direction Blaugrana, mais les deux parties devraient trouver un accord autour d’une table d’ici les semaines à venir. Marca annonce que les Barcelonais devront mettre la main à la poche pour finaliser un éventuel consensus.



Les patrons du Barça n’ont pas prévu de s’aligner sur les offres pharaoniques en provenance de Chine. Non. Ils prévoiraient de se «limiter» à 35 millions d’euros annuels selon les informations du quotidien madrilène Marca. Une somme qu’ils jugeraient réaliste par rapport aux retombées attendues. Assez pour faire de «La Pulga» le joueur le mieux payé du monde. Nos confrères précisent toutefois que l’argent ne sera pas le seul facteur pris en compte par Messi. L’intéressé a les dents qui raient le parquet et, à 29 ans, il ne veut pas perdre de temps, rapporte le Figaro.



Ce montant devrait vite être rentabilisé grâce aux contrats publicitaires. Il ne resterait plus que quelques détails, notamment financiers, pour clore ce dossier.



En résumé, Messi voudra s’assurer de la volonté du Barça de continuer à batailler pour remporter des titres. Histoire d’accroître encore une collection de trophées déjà impressionnante : quatre succès en Ligue des champions, huit en Liga et quatre en Coupe du Roi.

AFRK.MAG



