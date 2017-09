Le Forum du Justiciable demande à Aliou Sall d'actualiser sa déclaration de patrimoine en tant que DG de la Caisse des Dépôts et de Consignations

Le Forum du Justiciable dans sa mission de suivi de la bonne application des lois et conformément à l’article 2 de la loi n°2014-17 du 02 Avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine, demande au nouveau Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations M. Aliou Sall d'actualiser sa déclaration de patrimoine en tant que Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignations et de la publier impérativement, compte tenu de la controverse suscitée par sa nomination et du fait qu'il a été cité dans des affaires comme Petro Tim, la Banque de Dakar, la compagnie aérienne qu'il a créée.



La déclaration de patrimoine qu'il avait faite en tant que maire ne saurait être valable ici, d'autant que son patrimoine a peut-être évolué, depuis cette déclaration.



Le Forum du Justiciable souligne que la déclaration de patrimoine vise, d'une part, à prévenir tout risque d'enrichissement illicite et minimise le blanchiment de capitaux de titulaires de hautes fonctions, et, d'autre part à satisfaire au besoin légitime d'information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, dans un contexte de transparence. Au demeurant, l'exercice de hautes fonctions doit s'accompagner d'un devoir de responsabilité, de probité et d'intégrité, excluant toute dynamique d'accaparement de ressources publiques.



C'est pour cette raison que le Forum du Justiciable :

Invite les assujettis à procéder à la déclaration de leur patrimoine ;

Exhorte l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) à veiller en toute indépendance et avec rigueur à l'application de la loi relative à la déclaration patrimoniale ;

Fait à Dakar, le 18 Septembre 2017

