Le Franco-sénégalais Jean-François Mbaye élu député dans la 2e circonscription du Val-de-Marne

Le candidat de la République en marche, Jean-François Mbaye l’a emporté face à l’Insoumis François Cocq, avec 52,6 % des voix, au second tour des élections législatives 2017 dans la 2e circonscription du Val-de-Marne. La « cathalie » tombe dans l’escarcelle… de la République en marche. Jean-François Mbaye, candidat macroniste, a été élu ce dimanche soir avec 52,6 % des voix, au second tour des élections législatives dans la 2e circonscription du Val-de-Marne (Créteil, Orly, Choisy-le-Roi), détenue depuis 1981 par Laurent Cathala, le député-maire PS de Créteil, qui ne se représentait pas. L’Insoumis François Cocq, élu à Champigny, parti très tôt en campagne, termine avec 47,4 % des suffrages.

Au premier tour, Jean-François Mbaye, agent de la fonction publique de 38 ans, implanté à Créteil, comme conseiller de quartier au Palais, disposait d’une belle avance. Mais l’entre-deux-tours a été rude, dans cette terre de gauche. La campagne de François Cocq avait notamment été dopée par la venue de Jean-Luc Mélenchon à Créteil, réunissant plus de 500 personnes sur la place de l’Abbaye à Créteil.



« C’est une victoire qui n’était pas simple, on le savait, confie ce dimanche soir le nouveau député. Je reste modeste dans l’euphorie. Ce taux d’abstention me hante. J’ai un sentiment d’inachevé. »

La clé du succès, alors ? « Nous avons mené un gros travail de terrain pour expliquer. L’électorat du premier tour ne s’est pas démobilisé », analyse Jean-François Mbaye.



Dans les rangs des Insoumis, de la déception, forcément mais aussi quelques signes de satisfaction. « Nous avons doublé notre nombre de voix, ce qui n’est pas rien, dans ce contexte d’abstention record, un désastre démocratique, rappelle François Cocq. C’est là que ça se joue. Les quartiers populaires se sont peu remobilisés. »

Un manque aussi de soutien du reste de la gauche, évincée au premier tour, selon le candidat défait. « Le vieux monde a été balayé au premier tour. Mais de vieux relents s’accrochent et ont concouru à faire basculer cette circonscription dans le camp d’en face. Tous ceux-là porteront la responsabilité d’avoir un candidat Macron, un petit caillou dans leur chaussure. »

Les résultats du premier tour des législatives 2017. Christian Tollari (UDP) : 1,1 % ; François Cocq (LFI) : 18,6 % ; Estelle Sturtzer (UDRL) : 0,3 % ; Lionel Mazurié (DLF) : 2,3 % ; Thierry Hebbrecht (LR) : 10 % ; Patrice Diguet (PCF) : 6,7 % ; Jean-François Mbaye (LREM) : 33,7 % ; Josefa Torres (LO) : 1,1 % ; Khadija Khair (UPR) : 0,9 % ; David Cousy (Caisse claire) : 1,3 % ; Ali Id Elouali (EELV) : 4,5 % ; Gaëtan Marzo (FN) : 8,9 % ; Axel Urgin (PS) : 10,6 %.

Les résultats des législatives 2012. Au premier tour : Laurent Cathala (PS) : 47,9 %. Thierry Hebbrecht (LR) : 18,3 %. Didier Guillaume (FG) : 13 %. Annick Le Ruyet (FN) : 11,2 %. Au second tour : Laurent Cathala (PS) : 69,5 %. Thierry Hebbrecht (LR) : 30,5 %.

Les résultats à la présidentielle dans la circonscription. Au premier tour : Emmanuel Macron (En Marche) : 25,2 % ; Jean-Luc Mélenchon (LFI) : 32,2 % ; François Fillon (LR-UDI) : 13,9 %, Marine Le Pen (FN) : 12,1 %. Benoît Hamon (PS) : 8,3 %.

