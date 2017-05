Le GFC écarte le JARAAF et marche droit vers le leader Après un succès éclatant sur La Linguère de Saint-Louis dimanche dernier, Guédiawaye FC avait à cœur d'enchaîner pour distancer le Jaraaf, un sérieux concurrent, afin de mieux presser le leader. Mission accomplie.

En effet, avec une première demi-heure de jeu plus ou moins à l'avantage de l'équipe du Jaraaf qui s'est créée une rafale d'occasions franches, Guédiawaye FC est restée solide derrière. Dans un temps fort du Guédiawaye FC, Arona Sène parvint à trouver la faille à la 36e minute et donne l'avantage aux "Crabes" qui infligent là une bonne leçon de réalisme au Jaraaf.



En seconde période, les changements effectués par les deux entraîneurs ont rééquilibré le jeu qui a plutôt tourné à l'avantage du Guédiawaye FC. Jouant le tout pour le tout, Jaraaf se fait surprendre par les "Crabes" qui enfoncent le clou à la 92e minute par l'entremise de Honoré Gomis qui porte désormais son total à 11 réalisations.



Avec ce second succès de rang (2 buts à 0), Guédiawaye FC est désormais seul 2e et peut nourrir une sérieuse ambition de bien terminer sa saison en allant chercher Génération Foot qui s'est défait de l'US Gorée, dimanche après-midi. Leader du classement de la L1 de football, l'équipe de Génération Foot, en déplacement au stade Demba Diop, a battu l'Union sportive de Gorée sur la marque de (1-2).



Avec ce résultat, Génération foot totalise 44 points (+19) et pointe à huit longueurs devant son dauphin, Guédiawaye FC.

