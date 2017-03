Le GFC manque l’occasion de se rapprocher du leader Le match le plus attendu de la 13e journée du championnat s’est disputé hier (dimanche) au stade Amadou Barry de Guédiawaye entre le GFC et l’équipe de la Génération Foot. Les crabes ont raté l’occasion de se rapprocher du leader après avoir concédé le match nul.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2017 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Les "Crabes" qui se rapprochent de leur objectif d'être champions journée après journée, recevaient le leader Génération Foot. Même si les deux équipes ne sont jamais croisées dans le passé, tout portait à croire qu'on allait assister à un match très plaisant et plein d'enjeux.



Dès l'entame du match, les académiciens poussés par un public coloré se sont montrés très dangereux même si leurs vis-à-vis ont été les premiers à jubiler quand, à la 15e minute, Honoré Gomis ouvre le score à la suite d'un coup-franc parfaitement exécuté par Pape Waly Ndiaye. Le meilleur joueur du mois de Février du Guédiawaye FC venait d'offrir à son attaquant, le but qui le propulse tout seul à la tête du classement des artificiers de la ligue 1, son 9e. On en resta là jusqu'à la mi-temps malgré les nettes occasions que les "Crabes" ont obtenues pour se mettre à l'abri.





Dès la reprise, Génération Foot en bon leader, a multiplié les assauts et, est parvenu à revenir au score sur un coup-franc bien tiré par Khadim Diaw à la 53e minute. Les crabes ont été réduits à 10 à la 84e minute de jeu, ce qui a rendu la fin de match très difficile pour eux. On en est resté là malgré tout, 1 but partout.



Finalement les deux équipes se sont séparées sur un score de parité d’un but partout.



Les "Crabes" qui peuvent avoir des regrets, restent toujours à 4 longueurs du leader avec toujours un match en moins.





Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook