Le Gabonais Sammy Ombandza, meilleur élève du Concours général 2017

L’élève gabonais Sammy Davis Yann Ombandza du Prytanée militaire Charles N’tchoréré de Saint-Louis, est le meilleur élève du Concours général 2017 avec trois distinctions.



Chaque année, un classement des élèves et des établissements est fait sur la base du nombre de distinctions obtenues par l’apprenant et l’établissement.



Depuis 2015, il a été introduit une pondération. En application de cette règle, le titre du meilleur élève du concours général et des classes de première, est attribué à Sammy Davis Yann Ombandza.



Né en 2000 à Libreville (Gabon), Sammy Davis Yann Ombandza a obtenu trois distinctions : un premier prix de géographie, un premier prix d’espagnol et le premier accessit d’histoire.



Il est suivi de El Hadji Abdoul Aziz Dabakh Kane, élève en série scientifique S2 au lycée privé Amadou Sow Ndiaye de Saint- Louis. Il a eu le deuxième prix d’Histoire, le premier accessit de Français, le premier accessit de Géographie, le premier accessit de Citoyenneté et droits de l’homme.



Mohamed Dieng élève en série scientifique S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar arrive à la troisième place avec un deuxième prix de citoyenneté et droit de L’homme et un 1er accessit de géographie.



Cette année, il n’y a pas eu de meilleur élève de classe de terminale.



Le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiwaye est classé meilleur établissement du Sénégal. Il a obtenu quatre 1ers prix, cinq 2èmes prix et 12 accessits. Le Prytanée militaire de Saint-Louis arrive deuxième avec cinq 1ers prix, trois 2èmes prix et 9 accessits.



Le titre du troisième meilleur établissement revient à la maison d’éducation Mariama Bâ avec 11 distinctions, deux 1ers prix et 9 accessits.



Au total, 148 distinctions ont été décernées à 137 lauréats des classes de première et de terminale.

aps