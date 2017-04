Le Gouvernement sénégalais "condamne fermement" les attentats en Egypte

Le Gouvernement du Sénégal a condamné "fermement’’ les attentats perpétrés ce dimanche dans des lieux de culte à Tanta et à Alexandrie (Egypte) "ayant occasionné des dizaines de morts et de blessés’’, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Citant le ministère égyptien de la Santé, le journal français "Le Monde’’ indique qu’’’une explosion a fait au moins 27 morts et 78 blessés, dimanche 9 avril au matin, dans une église copte de la ville de Tanta, à 120 km au nord du Caire’’.



Il indique que "quelques heures plus tard, en début d’après-midi, une seconde explosion est survenue dans une autre église copte, à Alexandrie’’.



"Selon un bilan du ministère, celle-ci a fait au moins 17 morts et 48 blessés. Elle serait l’œuvre d’un kamikaze, a ajouté le ministère de l’intérieur.’’



En réaction, le ministère sénégalais des Affaires étrangères qualifie ces attaques de ‘’lâches et criminelles’’.



‘’En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement du Sénégal présente ses condoléances et renouvelle sa totale solidarité au gouvernement et au peuple égyptien frère.’’



