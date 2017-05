Le HCCT de Tanor Dieng loue l’immeuble de 7 étages de Cheikh Seck au Point E

L’ancien international de football, Cheikh Seck, peut s’estimer heureux. En effet, le Haut Conseil des Collectivités locales a pris en location la totalité de son immeuble sis au quartier Point E. Cet édifice de 7 étages a été intégralement loué par les hommes de Ousmane Tanor Dieng qui vont en faire le siège de l’institution.



L’immeuble est en train de subir plusieurs transformations et devrait être fonctionnel sous peu. Pour l’heure, difficile d’avoir le prix du loyer mensuel. Les deux parties ont refusé de communiquer les informations dans ce sens. Cependant, dans la zone, un immeuble de cette envergure ne se loue pas à moins de 10 millions de francs mensuels.



Il faut dire que Cheikh Seck, a bien réussi sa reconversion. Proche de l’ancien ministre des forces armées, Bécaye Diop, il avait raflé plusieurs marchés dans la fourniture d’équipements aux armées. Représentant de Mark, une société qui vend des tenues militaires, il a été, pendant une dizaine d’années, celui qui équipait les soldats sénégalais en fournissant leurs différents déguisements, de la tête aux pieds.



Avec l’arrivée du nouveau régime, Cheikh Seck, n’a plus les mêmes entrées au sein du système politique. Mais durant la période où tout marchait pour lui et que ses affaires tournaient en plein régime, il a amassé une bonne fortune et a beaucoup investi dans l’immobilier. Propriétaire de plusieurs immeubles dans la capitale sénégalaise, il vient de frapper un grand coup en devenant le bailleur de Ousmane Tanor Dieng et de son institution.





A terme, le Haut Conseil des collectivités locales devrait se doter d’un siège. En principe, dans le budget 2018, l’Etat devra prendre en considération la construction de ce bâtiment. Reste à trouver la zone d’implantation. Celle-ci pourrait être Diamniadio car une surface d’au moins un hectare sera nécessaire pour mettre en place le chantier du futur siège de l’institution.



Source Le SOIR, le quotidien numérique