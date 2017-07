Le Jaraaf de Ouakam inculpé

Sur plainte du Collectif des jeunes Lébous de Ouakam dirigé par Daour Ndoye, le juge du huitième cabinet Cheikh Diop a inculpé le Jaraaf Youssou Ndoye pour abus de biens sociaux et escroquerie avant de la placer sous contrôle judiciaire. Le dignitaire lébou est accusé par Daour Ndoye et Cie, d'avoir fait main basse sur un terrain leur appartenant. Ils ont commis Me Bamba Cissé pour défendre leurs intérêts.



Les conflits sur la gestion du foncier à Ouakam a créé plusieurs tensions entre les jeunes de la localité et certains dignitaires lébous. Il y a 6 mois, le jaraaf avait fait une sortie dans la presse, pour fustiger le comportement de la jeunesse et de certains acteurs économiques et politiques.







L'As