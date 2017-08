Le Journaliste-consultant Adama Gaye rend un vibrant homme au disparu Aliou Sow

Le journaliste-consultant Adama Gaye a rendu un vibrant hommage au Président du conseil d’administration (PCA) de la Compagnie Sahélienne d’entreprises (CSE), décédé à l’âge de 83 ans, dans la nuit de mardi à mercredi à Paris (France), des suites d’une longue maladie.



« Je voudrais alors, comme le recommande la religion musulmane, célébrer la mémoire d'un grand homme, en portant un témoignage sur la...vie du défunt Aliou Sow, émérite Chef d'entreprise, rappelé à Dieu, hier. Ce fut une brève rencontre, il y a 15 ans. Lui et moi revenions de Paris.



Assis presque côte à côte, j'avais été frappé par son calme, son effacement. Son visage, à force d'apparaître dans les cérémonies d'inauguration ou de réception de chantiers, ne pouvait passer inaperçu. Quand nous arrivâmes à Dakar, je fus ébloui de le voir faire poliment la queue devant les services d'immigration, par la voie ordinaire, et se faire tamponner son passeport. Comme Tout le Monde.



Ce jour-là, à cet instant-là, je ne pus résister à la tentation de lui dire ce que je pensais. Dans un pays où le dernier des hommes d'affaires ou officiels tient à se faire reconnaître, exige de passer par le salon d'honneur, l'humilité de cet homme m'avait bluffé.



Ayant aussi, pour ma part, toujours choisi de passer par la voie normale, je ne pouvais que me sentir réconforté de me retrouver en si bonne compagnie. Après le lui avoir dit, je découvrais aussitôt le redoutable businessman qui sommeillait en lui.



« Il nous faut trouver de solides partenaires avec de grandes références techniques et financières pour soumissionner sur les grands appels d'offres », me proposa-t-il, après avoir expliqué pourquoi il était logique de ne pas passer ailleurs que par les services ordinaires de l'immigration.



Comme Tout homme le fait devant ceux de Dieu à la mort, Prières ferventes pour le repos de son âme... », a souligné Adama Gaye.



