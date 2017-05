Le Khalife de Thiénaba et Bby

Le Khalife de Thiénaba Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Seck a dépêché son porte-parole au meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) organisé à Thiénaba et présidé par le député Abdou Mbow. Une manière pour lui de bénir la coalition présidentielle. Mais selon son porte-parole, cette démarche du Khalife général de Thiénaba à l’endroit de Bby s’explique par le comportement du Haut conseiller des collectivités territoriales Abdou Gningue, qui lui voue le plus grand respect etune très forte admiration. D’ailleurs c’est le Khalife général qui a personnellement choisi l’ancien président du Conseil rural de Thiénaba comme membre du Hcct. Le meeting a été l’occasion de remobiliser les troupes en direction des prochaines échéances législatives très importantes dans l’avenir institutionnel du pays, selon Abdou Gningue, qui a appelé à l’union sacrée autour des deux responsables qui seront investis sur la liste départementale et quelle que soit leur identité. azactu

