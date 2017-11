"Le Khalife est certes d’un âge avancé, mais…"

L’absence du Khalife général des Mourides à la réception des délégations venues célébrée le Magal a suscité plusieurs commentaires à Touba. A la cérémonie officielle de l'événement, son frère Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en compagnie d’autres dignitaires mourides, avait affirmé que Serigne Sidy Mokhtar Mbacké était empêché à cause de petits ennuis de santé, qui ne sont pas si méchants.



Pour autant, certains fidèles s’inquiètent. Interpellé lors d’une visite hier, à « Pakk Lambaye », du parc de bois ravagé par un incendie la semaine dernière, Serigne Mbakyou Faye a donné nouvelles plus rassurantes du marabout. « Il n’est pas malades et se porte bien. On a discuté au téléphone. On est un pays de rumeurs, maintenant », a révélé le représentant du Khalife à Dakar.







Les Echos