Le Khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Ayyah au palais présidentiel du Sénégal

Le Président Macky Sall a reçu en audience ce dimanche 30 avril 2017 le Khalife Général des Khadres, Cheikhna Cheikh Ayyah Ould Cheikhna Cheikh Talibouya Ould Cheikhna Cheikh Saad-Bouh, Guide suprême de la Khadrya. Une occasion choisie par le Président de la République pour renouveler toute sa gratitude et son reconnaissance à Cheikhna Cheikh Ayyah, détenteur unique de la « AMAMA » de Cheikhna Cheikh Saad-Bouh ; ce turban ésotérique qui confère toute la légitimité du « califat »



Le Président Macky Sall a salué la disponibilité et l’engagement de Cheikhna Cheikh Ayyah dans l’instauration d’un climat de paix, de dialogue et de concertation entre le Sénégal et la Mauritanie qui partagent une communauté de destins, avec Cheikhna Cheikh Saad-Bouh, comme trait d’union.



Le Khalife Général des Khadres, Cheikhna Cheikh Ayyah a profité de cette audience pour demander au Président Macky Sall d’appuyer et d’accompagner le Comité d’organisation du Pèlerinage de Nimzatt qui coïncide, cette année, avec le Centenaire du Rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saad-Bouh. Un double évènement qui donne au rendez-vous de Nimzatt, une dimension religieuse exceptionnelle.



A cet effet, le Khalife Général des Khadres a formulé d’ardentes prières pour le Président Macky Sall, sa famille et tout le peuple sénégalo-mauritanien.