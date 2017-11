Le Khalife général des Tidianes semble prédire un 2e mandat au Président Macky Sall

Lors d’une visite à Tivaouane en prélude au Gamou, ce mercredi, le Président de la République a eu droit à un vrai cours magistral du Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour, qui a fait étalage d’une vaste science ésotérique pour prédire le second mandat du président en exercice. « J’ai entendu quelqu’un dire que vous devez diriger le Sénégal pendant vingt ans. Ce dernier n’a pas tort. Si vous enlevez le zéro de vingt, il reste deux. Deux : c’est le signe mystique de votre deuxième mandat. Si Dieu ne voulait pas vous accorder un second mandat, il ne vous en donnerait pas un premier ».



« Lors du référendum, il fallait répondre à vos détracteurs, qui vous reprochaient de ne pas tenir votre promesse de réduire votre mandat, que cette promesse n’était pas conforme à l’esprit de la Constitution. Si vous aviez sollicité un mandat de dix ans, ils diraient que cela n’est pas possible en vertu des dispositions de la Constitution », a rappelé le Khalife général des Tidianes.



Pour finir, il ajoute : « Les liens qui vous unissent à moi-même, à la famille d’El Hadj Malick Sy et à toute la communauté, expriment la volonté de Dieu. Tout Tivaouane vous remercie et prie pour vous parce que vous avez fait des choses énormes à Tivaouane ».









Thierno Malick Ndiaye