Le Lamantin Beach Hotel lance des promotions spéciales « Ramadan 2017 » jusqu'a 40.000 Fcfa / per Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 15:15 commentaire(s)| En ce mois de Ramadan et l’été qui arrive, des tarifs exceptionnels vous attendent au Lamantin Beach Hôtel à Saly .



40 000 francs Cfa seulement par personne, petit déjeuner et dîner compris, pour une belle chambre à deux personnes



Qui dit mieux ?





