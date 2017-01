Le Mouvement Élèves et Etudiants Socialistes (MEES) lance l’opération FIPPOU et invite le camarade S.G Ousmane Tanor Dieng à rompre le silence pour un apaisement de la tension au sein du parti « Nous allons officiellement lancer l’opération FIPPOU pour prendre notre avenir en main puisque nos responsables se livrent à des guerres internes pour le simple plaisir de plaire à certains », a déclaré El Hadj Almariéme Faye, secrétaire général de la section départementale du Mouvement Élèves et Etudiants Socialistes (MEES) hier au pavillon A lors d’un point de presse.



Le Mouvement Elèves et Etudiants Socialistes, par la voix de la majorité de ses secrétaires généraux de sections départementales et la section universitaire de l’UCAD tient à manifester son désaccord et indignation par rapport à la situation que traverse le parti socialiste.



La gestion nébuleuse du Mouvement Élèves et Etudiants socialiste (MEES) et du Mouvement National des Jeunesses Socialistes plonge la jeunesse dans une profonde inquiétude selon El Hadj Almariéme Faye.



Pour le Mouvement Élèves et Etudiants socialiste (MEES), il est impératif que les camarades arrêtent de s’insulter par presse interposée dans le seul objectif de plaire aux responsables et prouver leur fidélité.



« Nous dénonçons avec la dernière énergie, le mutisme du responsable camarade S.G Ousmane Tanor Dieng et l’invitons à rompre le silence pour un apaisement de la tension au sein du parti», déclare le secrétaire général du MEES.



Selon ces derniers, l’avenir du parti est mis en danger par la coalition Benno Bokk Yakaar et certains responsables aux intérêts inavoués.



Cependant le Mouvement Élèves et Etudiants Socialistes (MEES) lance un appel pour la libération de leur camarade Hamad Diouf ainsi que tous ses codétenus politiques.



