Le Niger rappelle son ambassadeur au Qatar en soutien à l’Arabie saoudite

C’est sur son compte Twitter que le ministre nigérien des Affaires étrangères, Ibrahim Yacouba, a annoncé la nouvelle : « Suite aux récentes évolutions diplomatiques dans la région du Golfe, le Niger décide de rappeler en consultation son ambassadeur au Qatar », a-t-il écrit.



Toujours dans la même annonce, le gouvernement du Niger exprime sa solidarité à l’Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et à l’Egypte. Le Niger appelle, par ailleurs, les pays concernés à poursuivre le dialogue en vue d’un règlement rapide de la crise.



Avec cette déclaration, le Niger vient ainsi de prendre position dans le dossier brûlant des pays du Golfe, en se rapprochant clairement de l’Arabie saoudite. La visite de l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Niger, au palais présidentiel, le 8 juin, y est certainement pour quelque chose. Selon une source des Affaires étrangères nigériennes, l’ambassadeur rappelé à Niamey restera le temps que durera la consultation.



« Le Niger ne rompt pas les relations diplomatiques avec le Qatar, mais il fait comme si, au vu des intérêts en jeu », explique un ancien diplomate nigérien.



Rappelons que les relations entre le Qatar et le Niger étaient des meilleures. L’ONG Qatar Charity est très active au Niger à travers des donations humanitaires et des constructions de mosquées.



Soulignons également qu’en février dernier, le président Issoufou Mahamadou, à la tête d’une importante délégation, s’est rendu à Doha. Un mois plus tard, c’est l’émir du Qatar, Cheikh Khalifa al-Thani, qui a effectué une visite privée au Niger, chose « très rare », dit-on en Afrique.



