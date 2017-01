Le Nigeria accorde l'asile à Yahya Jammeh

Les députés nigérians ont approuvé une motion autorisant le président Buhari à offrir l'asile politique au dirigeant gambien Yahya Jammeh s'il accepte de céder le pouvoir à son adversaire Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016.



Le porte-parole de la Chambre des représentants du Nigéria, Abdulrazak Namdas, avait confirmé plus tôt à la BBC que la motion sera examinée jeudi.



M. Buhari doit mener vendredi une délégation de dirigeants de l'Afrique de l'Ouest à Banjul pour tenter de trouver une solution à cette crise.



Le Nigeria a déjà accordé par le passé l'asile à un certain nombre de dirigeants africains, dont l'ancien chef de guerre et ex-président du Liberia, Charles Taylor.



Dans six jours, le mandat du président gambien, battu à la présidentielle du 1er décembre, arrivera à terme.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a été désigné médiateur dans la crise gambienne par ses pairs de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Le président gambien a perdu les élections du 1er décembre face au candidat de l'opposition Adama Barrow, mais, après avoir dans un premier temps accepté les résultats, il s'est finalement rétracté.



Source: BBC