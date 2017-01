Le Nigeria préfère la résolution pacifique en Gambie selon son ministre des Affaires étrangères

''Le Nigeria fera tout son possible pour aider la Gambie à résoudre pacifiquement sa crise politique'', a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Geofrey Onyeama.

M. Onyeama a déclaré à l'agence de presse du Nigeria (NAN) à Abuja que le président gambien Yahya Jammeh écouterait la voix de son peuple pour résoudre l'impasse politique dans son pays.

Le chef gambien avait accusé l'organisation régionale ouest-africaine, CEDEAO, de déclarer la guerre contre son pays, quand il a été demandé de démissionner pour un président démocratiquement élu.



Jammeh, qui a accusé la CEDEAO de mettre les forces en état d'alerte au cas où il refuserait de démissionner, a promis de rester au pouvoir en dépit d'une élection du 1er décembre 2016 pour rivaliser avec Adama Barrow.

Il a également promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure, dans un discours de Nouvel An diffusé sur la télévision d'État.



Le vétéran leader a d'abord concédé la défaite dans le vote, puis a changé d'avis quelques jours plus tard - soulevant des craintes que les pouvoirs régionaux pourraient avoir à intervenir pour l'évincer.

Onyeama, malgré la position du leader gambien, a exprimé la conviction que Jammeh honorerait l'appel des dirigeants de la CEDEAO à se retirer du mandat à la fin de son mandat le 19 janvier.«Nous voudrions croire qu'il écouterait la voix de ses pairs dans

Sous-région CEDEAO.

"Et qu'il écoutera aussi la voix de son peuple, mais surtout il suivra le chemin démocratique. Donc, nous ferons tout notre possible pour y parvenir.



source: today