Le P.E.D Natangué s'engage dans la coalition Béneen Baat Bu Bess

Le Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D/ Natangué) s’est engagé dans la Coalition Béneen Baat Bu Bees pour les élections législatives du 30 Juillet prochain. Cette décision se traduit par la convergence des idées entre le P.E.D/ Natangué et les autres entités de la coalition, pour unir ensemble leurs forces afin de voir une Assemblée Nationale composées de gens intègres, capables de rehausser à la hauteur l’hémicycle.



La Coalition Béneen Baat Bu Bees se veut une nouvelle image de la politique au Sénégal, qui reflète une politique de développement pour mieux répondre à l’attente des Sénégalais de qui nous réclamons la confiance.



Ainsi, les militants du Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D/ Natangué) se mobilisent autour de leur Président Mohamet Massamba SEYE, le plus jeune chef de parti politique au Sénégal, pour apporter leur grande contribution afin de permettre à la Coalition de Béneen Baat Bu Bees d’obtenir la majorité à l’Assemblée Nationale.



Le Bureau Politique