Le PDG de Wari Kabirou Mbodji au palais de la République

Des précisions commencent à se faire sur le rachat de Tigo par Wari. Alors que certains avançaient des doutes sous prétexte que le PDG de Wari Kabirou Mbodji n’avait pas été officiellement saisi par l’Etat. En effet, ce lundi, le Président de la République Macky Sall a reçu M. Mbodji PDG de Wari. Les deux hommes se sont entretenus et Kabirou Mboudji engage son groupe à participer au développement du pays et à en faire bénéficier la population des retombées.



Fini donc les suspicions puisque M.Mbodji n'aura pas manqué de donner au Président de la République tous les détails relatifs à cette vente, une première dans notre pays et qui augure de lendemains meilleurs pour le patronat sénégalais.