Le PM Dionne va visiter le khalif général des Mourides avant de démarrer sa campagne à Mbacké

En route pour un long périple à l’intérieur du pays, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet, le convoi de la tête de liste nationale de la coalition Bennoo Bokk Yaakar, Mahammed Boun Abdallah Dionne a quitté Dakar ce dimanche matin peu après 9h.



Son cortège d’une trentaine de véhicules aux couleurs de la coalition se rend à Mbacké, où le Premier ministre préside le premier meeting de la mouvance présidentielle.





L'étape de Mbacké sera précédée d'une visite au khalife général des mourides Serigne Sidy Mokhtar.





Plusieurs ténors de l’Alliance pour la République et des partis alliés accompagnent le chef du gouvernement. On peut, entre autres, citer le Directeur des structures, Mbaye Ndiaye, Aliou Dia, leader de la Convergence pour le renouveau et la citoyenneté, Mameboye Diao, responsable politique à Kolda, Mor Ngom, maire de Ndangalma.