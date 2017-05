Le PM Mahammed Bou Abdallah Dionne fait le cours magistral à la présidente Aïda Mbodj

Lors de son passage à l’Assemblée nationale jeudi, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, répondant à la question de présidente du groupe parlementaire de l'opposition Aïda Mbodj, a tout été simplement magistral en déroulant avec maîtrise d’une part sur le sujet du problème des ex employés de la société AIR Afrique, mais aussi sur les tenants et les aboutissants de l’exploration des ressources minières, à savoir le gaz et le pétrole.



