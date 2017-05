Le PM Mahammed Boun Abdallah DIONNE et son gouvernement à l’Assemblée Nationale ce jeudi

Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE et son gouvernement se rendront à l’Assemblée Nationale, le jeudi 18 mai 2017 à 16 heures, pour répondre aux questions d’actualité des députés .



Le chef du gouvernement devra bien s’échauffer devant le flot de critiques de l’opposition ragaillardie par la mise en place d’une coalition Mako Taxawu Sénégal. Mohamed Dionne sera ce jeudi à l’Assemblée pour répondre des questions d’actualité.



Même si majorité mécanique est là pour faire face, le Pm devra s’attendre à des piques acerbes de Barthélémy Dias, de Hélène Tine, Thierno Bocoum, Aida Mbodj, Mansour Sy Djamil , Lamine Diallo etc. Sans doute la question du pétrole et l’affaire Khalifa Sall seront les sujets dominants.

